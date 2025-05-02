  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира

Другие виды
Обновлено

Еще одна медаль

Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины взяла серебряную награду в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду. Наш коллектив в смешанной команде уступил только представителям Китая. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В смешанных командных соревнованиях на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке Украину представили четыре спортсмена: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и София Лискун.

Кубок мира по прыжкам в воду. Суперфинал

Синхронные прыжки

Смешанная команда

1. Китай - 507.20

2. Украина - 423.70

3. Мексика - 411.95

Напомним, что ранее Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира.

По теме
yellow-arrow
Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира
yellow-arrow
Назар Чепурной получил травму на этапе Кубка мира в Каире
yellow-arrow
Назар Чепурной завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Кубке мира в Каире
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости