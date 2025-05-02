Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира

Сборная Украины взяла серебряную награду в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду. Наш коллектив в смешанной команде уступил только представителям Китая. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В смешанных командных соревнованиях на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке Украину представили четыре спортсмена: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и София Лискун.

Кубок мира по прыжкам в воду. Суперфинал

Синхронные прыжки

Смешанная команда

1. Китай - 507.20

2. Украина - 423.70

3. Мексика - 411.95