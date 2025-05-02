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Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира
Еще одна медаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины взяла серебряную награду в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду. Наш коллектив в смешанной команде уступил только представителям Китая. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
В смешанных командных соревнованиях на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке Украину представили четыре спортсмена: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и София Лискун.
Кубок мира по прыжкам в воду. Суперфинал
Синхронные прыжки
Смешанная команда
1. Китай - 507.20
2. Украина - 423.70
3. Мексика - 411.95
Напомним, что ранее Середа и Гриценко взяли бронзу в
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