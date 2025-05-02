  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира

Другие виды

Немного не хватило до медалей

Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли четвертое место в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в канадском Маркхэме.

Они получили оценку 264.4492 балла (118.2000 за артистичность, 146.2492 за исполнение), уступив трем парам в борьбе за медали.

Перед соревнованиями в Маркхэме украинки подходили в статусе серебряных призеров этапа в египетском Сомабее, где они завоевали «серебро» в апреле. В технической программе «сине-желтые» занимали промежуточное второе место перед выступлениями последних двух дуэтов, претендуя на повторение успеха. Однако их опередили испанки Ткселл Ферре Гасе и Лилу Луи Валетт (284.2959), а также сестры Александри из Австрии (290.3009), которые стали чемпионками этапа. Третье место заняли представительницы Китая Яньхань Лин и Яньцзюнь Лин (279.5150).

Впереди у Мошинской и Шмониной дебют в произвольной программе дуэтов на этом этапе - соревнования состоятся 3 мая в 18:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Прыжки в воду. Сборная Украины завоевала серебро в смешанной команде в Суперфинале Кубка мира
yellow-arrow
Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира
yellow-arrow
Назар Чепурной получил травму на этапе Кубка мира в Каире
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости