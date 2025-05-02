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Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира
Немного не хватило до медалей
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли четвертое место в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в канадском Маркхэме.
Они получили оценку 264.4492 балла (118.2000 за артистичность, 146.2492 за исполнение), уступив трем парам в борьбе за медали.
Перед соревнованиями в Маркхэме украинки подходили в статусе серебряных призеров этапа в египетском Сомабее, где они завоевали «серебро» в апреле. В технической программе «сине-желтые» занимали промежуточное второе место перед выступлениями последних двух дуэтов, претендуя на повторение успеха. Однако их опередили испанки Ткселл Ферре Гасе и Лилу Луи Валетт (284.2959), а также сестры Александри из Австрии (290.3009), которые стали чемпионками этапа. Третье место заняли представительницы Китая Яньхань Лин и Яньцзюнь Лин (279.5150).
Впереди у Мошинской и Шмониной дебют в произвольной программе дуэтов на этом этапе - соревнования состоятся 3 мая в 18:00 по киевскому времени.
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