Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли четвертое место в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в канадском Маркхэме.

Они получили оценку 264.4492 балла (118.2000 за артистичность, 146.2492 за исполнение), уступив трем парам в борьбе за медали.

Перед соревнованиями в Маркхэме украинки подходили в статусе серебряных призеров этапа в египетском Сомабее, где они завоевали «серебро» в апреле. В технической программе «сине-желтые» занимали промежуточное второе место перед выступлениями последних двух дуэтов, претендуя на повторение успеха. Однако их опередили испанки Ткселл Ферре Гасе и Лилу Луи Валетт (284.2959), а также сестры Александри из Австрии (290.3009), которые стали чемпионками этапа. Третье место заняли представительницы Китая Яньхань Лин и Яньцзюнь Лин (279.5150).

Впереди у Мошинской и Шмониной дебют в произвольной программе дуэтов на этом этапе - соревнования состоятся 3 мая в 18:00 по киевскому времени.