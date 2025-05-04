В субботу, 3-го мая, стало известно, кто вышел в финал чемпионата мира по снукеру в 2025 году.

Первым участником финала стал сенсационный 28-летний китаец Чжао Синьтун, который в полуфинале обыграл легендарного Ронни О'Салливана со счетом 17:7. Интересно, что он имеет статус любителя, а в качестве финалиста он попадет уже на 29-ю строчку в мировом рейтинге снукеристов по версии WST (World Snooker Tour). Также Синьтун получит лицензию на участие в профессиональном мировом мейн-туре на следующий сезон, добавив в свой актив заработанные очки во время турнира.

Вторым финалистом стал 50-летний валлиец Марк Уильямс, являющийся одной из наиболее известных и важных фигур в этом виде спорта. На пути к решающему матчу в Крусбиле он в драматическом противостоянии одолел лидера мирового рейтинга Джадда Трампа со счетом 17:14. Этот финал станет для Уильямса уже пятым в его карьере. Добавим, что он теперь является самым возрастным снукеристом, который когда-либо доходил до решающего матча на чемпионате мира в Крусибле.

Общий призовой фонд чемпионата мира в 2025 году составляет почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Победитель турнира получит 500 тысяч фунтов, тогда как финалист заработает 200 тысяч фунтов.

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Финал чемпионата мира по снукеру 2025 года начнется в воскресенье, 4-го мая, в 15:00 по киевскому времени.