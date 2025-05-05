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Харлан в качестве тренера привезла команду на Гран-при в Сеул

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Харлан в качестве тренера привезла команду на Гран-при в Сеул

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан возглавила женскую сборную Украины по фехтованию на Гран-при в Сеуле.

На соревнованиях в Южной Корее наша команда медали не брала. Лучшей среди украинок стала Алина Комащук, которая в итоге заняла 13 позицию.

Гран-при Сеула

Женщины

1. Чон Ха Йон (Южная Корея)

2. Ким Йон Ми (Южная Корея)

3. Иоанна Илиева (Болгария)

3. Сара Нутча (Франция)

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13. Алина Комащук (Украина)

36. Елена Кравацкая (Украина)

68. Александра Бондарь (Украина)

135. Дарья Гонцова (Украина)

Напомним, что Харлан – шестикратный призер Олимпийских игр. В активе нашей выдающейся спортсменки 6 медалей – 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

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