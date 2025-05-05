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Харлан в качестве тренера привезла команду на Гран-при в Сеул
Без выдающихся результатов
Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан возглавила женскую сборную Украины по фехтованию на Гран-при в Сеуле.
На соревнованиях в Южной Корее наша команда медали не брала. Лучшей среди украинок стала Алина Комащук, которая в итоге заняла 13 позицию.
Гран-при Сеула
Женщины
1. Чон Ха Йон (Южная Корея)
2. Ким Йон Ми (Южная Корея)
3. Иоанна Илиева (Болгария)
3. Сара Нутча (Франция)
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13. Алина Комащук (Украина)
36. Елена Кравацкая (Украина)
68. Александра Бондарь (Украина)
135. Дарья Гонцова (Украина)
Напомним, что Харлан – шестикратный призер Олимпийских игр. В активе нашей выдающейся спортсменки 6 медалей – 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
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