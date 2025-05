Абсолютная сенсация. Впервые в истории представитель Китая выиграл чемпионат мира по снукеру

В понедельник, 5-го мая, стало известно, кто выиграл в финале чемпионата мира по снукеру 2025 года.

Решающий матч турнира, который традиционно проходит в Крусибле (Шеффилд, Англия), закончился неожиданной победой 28-летнего китайца Чжао Синьтуна над 50-летним валлийцем Марком Уильямсом со счетом 18:12.

Завоевав трофей самого престижного турнира в этом виде спорта, Синьтун стал первым представителем Китая, которому удалось выиграть чемпионат мира по снукеру. А также он повторил уникальное историческое достижение, став четвертым игроком после Алекса Хиггинса (1972), Терри Гриффитса (1979) и Шона Мерфи (2005), который выиграл турнир, пройдя путь в финал с первого раунда квалификации соревнований. К слову, он сделал это в статусе любителя, что также произошло впервые.

За победу в турнире Чжао Синьтун получил 500 тысяч фунтов стерлингов, а Марк Уильямс заработал 200 тысяч.

ZHAO XINTONG IS THE CHAMPION OF THE WORLD! ????#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z8xyRzHHZ2