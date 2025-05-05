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Абсолютная сенсация. Впервые в истории представитель Китая выиграл чемпионат мира по снукеру
Причем, он это сделал в статусе аматора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 5-го мая, стало известно, кто выиграл в финале чемпионата мира по снукеру 2025 года.
Решающий матч турнира, который традиционно проходит в Крусибле (Шеффилд, Англия), закончился неожиданной победой 28-летнего китайца Чжао Синьтуна над 50-летним валлийцем Марком Уильямсом со счетом 18:12.
Завоевав трофей самого престижного турнира в этом виде спорта, Синьтун стал первым представителем Китая, которому удалось выиграть чемпионат мира по снукеру. А также он повторил уникальное историческое достижение, став четвертым игроком после Алекса Хиггинса (1972), Терри Гриффитса (1979) и Шона Мерфи (2005), который выиграл турнир, пройдя путь в финал с первого раунда квалификации соревнований. К слову, он сделал это в статусе любителя, что также произошло впервые.
За победу в турнире Чжао Синьтун получил 500 тысяч фунтов стерлингов, а Марк Уильямс заработал 200 тысяч.
ZHAO XINTONG IS THE CHAMPION OF THE WORLD! ????#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z8xyRzHHZ2— WST (@WeAreWST) May 5, 2025
China's first World Champion ???? ????????#MagicMoments | @midnite pic.twitter.com/px1I9ql8wj— WST (@WeAreWST) May 5, 2025
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Следующий сезон Чжао Синьтун начнет сразу на 11-й строчке в мировом рейтинге, а также получит приглашение в мейн-тур WST (World Snooker Tour) на один год и, что главное, официально вернет себе статус профессионала.
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