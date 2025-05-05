  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Абсолютная сенсация. Впервые в истории представитель Китая выиграл чемпионат мира по снукеру

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абсолютная сенсация. Впервые в истории представитель Китая выиграл чемпионат мира по снукеру

Другие виды

Причем, он это сделал в статусе аматора

Абсолютная сенсация. Впервые в истории представитель Китая выиграл чемпионат мира по снукеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 5-го мая, стало известно, кто выиграл в финале чемпионата мира по снукеру 2025 года.

Решающий матч турнира, который традиционно проходит в Крусибле (Шеффилд, Англия), закончился неожиданной победой 28-летнего китайца Чжао Синьтуна над 50-летним валлийцем Марком Уильямсом со счетом 18:12.

Завоевав трофей самого престижного турнира в этом виде спорта, Синьтун стал первым представителем Китая, которому удалось выиграть чемпионат мира по снукеру. А также он повторил уникальное историческое достижение, став четвертым игроком после Алекса Хиггинса (1972), Терри Гриффитса (1979) и Шона Мерфи (2005), который выиграл турнир, пройдя путь в финал с первого раунда квалификации соревнований. К слову, он сделал это в статусе любителя, что также произошло впервые.

За победу в турнире Чжао Синьтун получил 500 тысяч фунтов стерлингов, а Марк Уильямс заработал 200 тысяч.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующий сезон Чжао Синьтун начнет сразу на 11-й строчке в мировом рейтинге, а также получит приглашение в мейн-тур WST (World Snooker Tour) на один год и, что главное, официально вернет себе статус профессионала.

Читайте такжеУкраинец стал чемпионом Европы по снукеру
По теме
yellow-arrow
Харлан в качестве тренера привезла команду на Гран-при в Сеул
yellow-arrow
Без Ронни О'Салливана. Стало известно, кто вышел в финал чемпионата мира по снукеру
yellow-arrow
Украинские артистические пловчихи Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина финишировали на четвертом месте на этапе Кубка мира
снукер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости