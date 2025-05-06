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Украинские гимнасты будут бойкотировать чемпионат Европы из-за ситуации с главным тренером
Какой позор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские гимнасты заявили, что могут бойкотировать ЧЕ-2025. Все из-за ситуации с главным тренером команды Геннадием Сартинским, которого ФГУ целенаправленно отстраняет от исполнения своих обязанностей.
"Устраняют человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды. У этого решения нет ни одного спортивного или логического обоснования. Это личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри.
Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы. Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.
Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы — команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри" – говорится в заявлении гимнастов.
Под заявлением подписались члены национальной сборной Назар Чепурный, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.
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