Украинские гимнасты будут бойкотировать чемпионат Европы из-за ситуации с главным тренером

Украинские гимнасты заявили, что могут бойкотировать ЧЕ-2025. Все из-за ситуации с главным тренером команды Геннадием Сартинским, которого ФГУ целенаправленно отстраняет от исполнения своих обязанностей.

"Устраняют человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды. У этого решения нет ни одного спортивного или логического обоснования. Это личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри.

Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы. Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.

Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы — команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри" – говорится в заявлении гимнастов.

Под заявлением подписались члены национальной сборной Назар Чепурный, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.