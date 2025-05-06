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Главный тренер сборной Хорватии: Существует вероятность, что вскоре к нам присоединится Илья Ковтун
Сейчас спортсмен получает гражданство
фото - xsport.ua
Владимир Маджаревич, главный тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике рассказал когда Илья Ковтун начнет выступать за сборную Хорватии.
Слова Маджаревича приводит crosport.hr.
"Существует вероятность, что вскоре к нам присоединится наш новый спортсмен - украинский гимнаст Илья Ковтун, который находится в процессе получения хорватского гражданства.
Мы еще точно не знаем, как именно будет происходить процесс после получения гражданства с точки зрения правовых вопросов и разрешения на выступления, это еще предстоит выяснить.
Он, безусловно, станет большим усилением для хорватской команды, поскольку является одним из лучших и самых титулованных гимнастов современности. Четвертое место в многоборье и второе место на брусьях в Париже, ряд добытых медалей на чемпионатах мира и Европы - а он еще совсем молодой, ему всего 21 год. Впереди у него по крайней мере два олимпийских цикла".
Напомним, что в январе стало известно, что Ковтун подал документы на получение гражданства этой страны и будет выступать в ее составе.
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