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Главный тренер сборной Хорватии: Существует вероятность, что вскоре к нам присоединится Илья Ковтун

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Сейчас спортсмен получает гражданство

Главный тренер сборной Хорватии: Существует вероятность, что вскоре к нам присоединится Илья Ковтун

фото - xsport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Владимир Маджаревич, главный тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике рассказал когда Илья Ковтун начнет выступать за сборную Хорватии.

Слова Маджаревича приводит crosport.hr.

"Существует вероятность, что вскоре к нам присоединится наш новый спортсмен - украинский гимнаст Илья Ковтун, который находится в процессе получения хорватского гражданства.

Мы еще точно не знаем, как именно будет происходить процесс после получения гражданства с точки зрения правовых вопросов и разрешения на выступления, это еще предстоит выяснить.

Он, безусловно, станет большим усилением для хорватской команды, поскольку является одним из лучших и самых титулованных гимнастов современности. Четвертое место в многоборье и второе место на брусьях в Париже, ряд добытых медалей на чемпионатах мира и Европы - а он еще совсем молодой, ему всего 21 год. Впереди у него по крайней мере два олимпийских цикла".

Напомним, что в январе стало известно, что Ковтун подал документы на получение гражданства этой страны и будет выступать в ее составе.

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Илья Ковтун
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