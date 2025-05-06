Сартинский – о ФГУ: Они несут такое, что можно сойти с ума

Тренер мужской сборной Украины по гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал решение своих подопечных бойкотировать ЧЕ-2025. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Я впервые это слышу. По-видимому, они без меня решили.

Относительно того, что меня почему-то отстранила федерация какими-то доводами… Они несут такое, что можно сойти с ума. Они меня – как главного тренера, готовящего всю команду – отстранили от поездки на чемпионат Европы. Это я слыхал. Какое решение еще принимает Министерство – я не знаю.

У нас выходит так, что федерация – не для подготовки команды и гимнастики. А команда – для федерации, чтобы она могла всем управлять: что делать, кого ставить и на какие этапы, как менять людей.

У нас была комиссия, которая выбирает главных и старших тренеров. Выбрали меня – и со мной мою команду, которая сейчас работает, это еще два тренера. Федерация там была представлена ​​Захаровой и Дерюгиной. Они почему-то были категорически против того, чтобы я возглавлял сборную. Хотя я уже 4 раза участвовал в подготовке команды к Олимпийским играм.

В 2024-м под моим руководством команда выиграла чемпионат Европы, на Олимпийских играх заняла 5-е место, за последние годы было больше всего гимнастов в финалах – кажется, 9 финалов. И комиссия потом оценила нашу работу по оценке "хорошо". Не "удовлетворительно", а "хорошо". Еще у нас была серебряная медаль Ковтуна" – сказал Сартинский.