Геннадий Сартинский: В УФГ борются против нашей гимнастики

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский отреагировал на решение Украинской федерации гимнастики не отправлять его на чемпионат Европы.

- Озвучивали ли вам конкретные причины, почему вас хотят отстранить?

- С первого дня, как меня выбрали, им не нравится, что у меня мое мнение. Что я перед ними не кланяюсь, не падаю на колени и не говорю: "Ой, как хорошо, что вы у нас есть". Я говорю то, что есть. Что Захарова своим "самозахватом" стала вице-президентом мужской гимнастики. Человек, который ничего не понимает в тренерской работе, никогда не работал. Тем более в мужской гимнастике. В женской я еще как-то понял бы, а в мужской...

И эти люди начинают мне говорить, кто поедет на какие соревнования, кто будет работать, кто что будет делать. А я сказал, что так не будет. Есть тренерский совет у нас, который будет решать, кто и куда поедет.

Они взяли еще одного тренера, наверное, ходили к министру. Это Вячеслав Лаврухин, который не имеет ни одного гимнаста. Они забирают гимнаста в Днепре у тренеров, которые здесь работают, и дают его Лаврухину. И говорят, что это наш следующий олимпийский чемпион.

После трех месяцев работы этот парень, Владимир Костюк, закончил с гимнастикой. 30-го или 1-го числа написал заявление, что заканчивает с гимнастикой. Вот что говорить? И этот тренер сейчас работает, и его ставят на чемпионат Европы - не имея ни одного гимнаста.

Получает зарплату, получает надбавки, на работу не появляется, приходит полчаса посидеть в зале - и уходит. Это Захарова делает. Еще и ставит его на чемпионат Европы. Ни один парень с ним не хочет работать. Ему дали молодого парня, который осенью завоевал первое место по многоборью - потренировался 3-4 месяца, перестал делать многоборье и закончил с гимнастикой.

И он сейчас говорит: "Я не знал, что у него такие заскоки, что он такой тяжелый, такой не трудолюбивый". Так зачем ты тогда его брал у людей, которые с ним 15 лет работали?

- Заявление ваших подопечных о бойкоте, если вас не допустят к чемпионату Европы, вышло буквально 15 минут назад. Согласны ли вы с такой инициативой?

- А как вы думаете? Когда человек, который готовил команду и все делал, который знает все моменты тренировок и выступлений... Они поедут без нее? Я бы тоже не поехал, если бы мне в свое время сказали, что моего тренера не берут.

Они такую ахинею несут... Знаете, это как: Пожар в Лос-Анджелесе? Ага, это Сартинский. Вулкан в Италии? Это Сартинский. Что бы ни случилось - всё это я. А я из зала не выхожу с утра до ночи.

Эти люди не создают благо для нашей гимнастики, а борются против нее. Как можно увольнять тренера, который всегда дает результат? Я с 2011-го работаю в сборной. Если бы не было результатов - да, я не против. Но когда есть результат... - сказал Сартинский.

Напомним, что лидеры украинской команды отказались ехать на соревнования, если вместе с ними не отправится Сартинский.