FIE допустила россиян и белорусов к командным международным соревнованиям

Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к международным командным соревнованиям в "нейтральном" статусе.

"Нейтральным командам, состоящим из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет позволено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы в 2025 году. Нейтральные команды выступят под флагом FIE" – говорится в сообщении FIЕ.

Первый старт, на котором так называемые "нейтралы" будут выступать – чемпионат Европы-2025. Континентальное первенство состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.