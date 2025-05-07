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FIE допустила россиян и белорусов к командным международным соревнованиям
Какой позор
Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к международным командным соревнованиям в "нейтральном" статусе.
"Нейтральным командам, состоящим из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет позволено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы в 2025 году. Нейтральные команды выступят под флагом FIE" – говорится в сообщении FIЕ.
Первый старт, на котором так называемые "нейтралы" будут выступать – чемпионат Европы-2025. Континентальное первенство состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.
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