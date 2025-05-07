Федерация фехтования Украины прокомментировала решение FIE допустить россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях

Федерация фехтования Украины отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Федерация фехтования Украины возмущена решением исполкома Международной федерации фехтования (FIE), которым так называемым "нейтральным" атлетам разрешено участвовать в командных соревнованиях, начиная с чемпионата Европы-2025. Считаем такое решение противоправным и таким, что не соответствует даже рекомендациям Международного олимпийского комитета (IOC).

Мы стали свидетелями произвола со стороны руководства Международной федерации фехтования, которое стало возможным из-за того, что фактически только Федерация фехтования Украины реагирует и оспаривает предыдущие незаконные решения. Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса.

Поскольку проведение чемпионата Европы делегировано Европейской конфедерации фехтования (EFC), мы готовим обращение к ней о недопустимости допуска команд, которые будут состоять из "нейтральных" атлетов и призыв к другим европейским федерациям о поддержке нас в этом.

Также мы готовим обращение в Международный олимпийский комитет относительно игнорирования FIE его рекомендаций.

Кроме этого, готовим определенные юридические действия, раскрытие которых является нецелесообразным, что бы не дать функционерам FIE возможности подготовить стратегию противодействия", - сообщила федерация.

Напомним, что чемпионат Европы состоится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.