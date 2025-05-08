Середа: Чтобы хорошо зарабатывать, нужно быть олимпийским чемпионом

Украинский прыгун в воду Алексей Середа вспомнил о начале своей карьеры и рассказал о финансовых возможностях в данном виде спорта. Его слова цитирует XSport:

– Расскажи, как ты начал заниматься прыжками в воду? Что тебя привело в этот вид спорта?

– Сначала я занимался плаванием, где-то в течение месяца. Ну а моя тренер по плаванию была очень хорошо знакома с моей первой тренершей по прыжкам в воду. Ну и она сказала тогда, смотри, какой маленький, активный парень, давай покажем ему прыжки, может, ему больше понравится. Мне показали бассейн, я посмотрел как другие прыгают и мне дали самому прыгнуть. Я раз прыгнул и уже все, на следующий день мне назначили тренировку.

– Можешь вспомнить, какими были твои первые соревнования?

– Для меня первый чемпионат Украины был очень неудачным, потому что еще до начала соревнований я сломал руку на батуте. Затем на Кубке Водолея в Николаеве я занял первое место.

– Многие говорят о том, что прыжки в воду – это не тот вид спорта, который может принести большие деньги. Согласен ли ты с этим?

– Да, согласен. Потому что, чтобы здесь хорошо зарабатывать, нужно быть олимпийским чемпионом.

– Хотелось ли тебе когда-нибудь перестать заниматься этим видом спорта?

– Было желание бросить этот вид спорта и начать заниматься чем-нибудь другим, например – ходить в школу, ведь очень сложно было. Опять же, я очень многое пожертвовал ради спорта. Было время, когда я вообще не видел перспектив в этом виде спорта, ничего не получалось и казалось, что просто убиваю время на хобби. Были такие мысли, но потом это прошло, снова все начало выходить, и я продолжил.