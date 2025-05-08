Хорватского гандболиста дисквалифицировали за удар соперника

Хорватский гандболист, игрок ГК "Хард" Иван Хорват был дисквалифицирован на 26 месяцев за удар соперника в лицо во время матча австрийского чемпионата. Об этом пишет пресс-служба Федерации гандбола Австрии (OHB).

Инцидент случился в матче 1/4 финала плей-офф между командами "Хард" и "Брегенц". Иван Хорват ударил Маркуса Мара в лицо. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом носа, а затем провели ему операцию.

Решение о дисквалификации принял независимый суд федерации. Отстранение гандболиста будет действовать до 30 июня 2027 года. Отметим, что Хорват может обжаловать решение, подав апелляцию в течение 14 дней.