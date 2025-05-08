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Боттас: У меня есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1
Пилот задумался об уходе из Формулы-1
Фото: Твіттер Альфа Ромео
35-летний финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас надеется в скором времени вернуться в качестве боевого пилота в Формулу-1.
"Моя цель — снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит. Я недоволен. Всё ещё чувствую, что у меня определённо есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я чувствую себя.
Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам ещё один шанс или нет", — приводит слова Боттаса портал F1i.
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