Боттас: У меня есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1

35-летний финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас надеется в скором времени вернуться в качестве боевого пилота в Формулу-1.

"Моя цель — снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит. Я недоволен. Всё ещё чувствую, что у меня определённо есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я чувствую себя.

Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам ещё один шанс или нет", — приводит слова Боттаса портал F1i.