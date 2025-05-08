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Сборная Украины по гандболу потерпела поражение в матче отбора на Евро-2026
Поэтому Украина не сможет финишировать в топ-2
Фото: Getty Images
Украина провела матч пятого тура отбора на Евро-2026 по гандболу против Нидерландов. После четырех туров подопечные Вадима Бражника занимали второе место имея две победы и два поражения.
Первый тайм команды начали в равной борьбе, однако соперники нашей команды сумели перехватить инициативу в середине 30-минутки и до конца увеличивали свой отрыв от украинцев до восьми очков - 11:19.
Во втором тайме украинцы сократили отставание от сборной Нидерландов до восьми мячей, однако этого оказалось недостаточно и в итоге наша команда потерпела поражение - 27:35.
Евро-2026. Третий этап квалификации. 5-й тур
Украина - Нидерланды 27:35 (11:19)
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