Сборная Украины по гандболу потерпела поражение в матче отбора на Евро-2026

Украина провела матч пятого тура отбора на Евро-2026 по гандболу против Нидерландов. После четырех туров подопечные Вадима Бражника занимали второе место имея две победы и два поражения.

Первый тайм команды начали в равной борьбе, однако соперники нашей команды сумели перехватить инициативу в середине 30-минутки и до конца увеличивали свой отрыв от украинцев до восьми очков - 11:19.

Во втором тайме украинцы сократили отставание от сборной Нидерландов до восьми мячей, однако этого оказалось недостаточно и в итоге наша команда потерпела поражение - 27:35.

Евро-2026. Третий этап квалификации. 5-й тур

Украина - Нидерланды 27:35 (11:19)

