Вадим Бражник: Доволен последними пятью минутами матча с Нидерландами

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела поражение в предпоследнем матче отбора на чемпионат Европы 2026 против Нидерландов (27:35).

Главный тренер сборной Украины по гандболу Вадим Бражник дал комментарий, в котором подвел итоги матча.

"Причины поражения от Нидерландов? К сожалению, не справились с основной целью. Говорили, что у нас сильная сторона - нападение, но многое не получилось. Первый тайм и уже много потерь. Считаю, что с этого все и началось. И, конечно, защита: ожидали, что будет сложно играть против двух игроков, но не справились.

Не справились с их скоростью, не справились в защите - практически ни с чем. Вратари немножко помогли, я им благодарен, они выполнили свою работу. Но игроки, к сожалению, не справились в защите, хотя мы этого ожидали. Больше беспокоит нападение.

Так мало мячей от Турченко? Такое бывает, это жизнь. Сейчас пришел вратарь из первой Бундеслиги, и мы понимали, что не будет так легко, как было.

Дебют новичков в матче против Нидерландов? Алексей Новиков, как и ожидалось, сыграл, как умеет, сделал пару сейвов. Максим Павловский сыграл как может, еще молодой. Георгий Благодор - так же. Сыграли на свой уровень.

Что означает поражение от Нидерландов? Надо ждать последней игры. Мы боролись до конца. Немножко доволен последними пятью минутами. Да, понимаю, что изменили состав Нидерланды, но мы вышли из этого проигрыша в 10 мячей. Все открыто, у нас игра на Фарерах. Готовимся дальше, едем на Фареры".

Напомним, что последний матч в отборе на чемпионат Европы сборная Украины по гандболу проведет 11 мая против Фарерских островов.

