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Харлан трогательно поздравила свою маму с ее днем. Фото
Спасибо вам за жизнь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила свою маму с международным Днем матери. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Коллинс
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