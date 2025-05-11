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Харлан трогательно поздравила свою маму с ее днем. Фото

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Спасибо вам за жизнь

Харлан трогательно поздравила свою маму с ее днем. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила свою маму с международным Днем ​​матери. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Коллинс прокомментировала победу над Свентек в третьем круге Рима.

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