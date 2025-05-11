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Несмотря на поражение. Мужская сборная Украины по гандболу в восьмой раз вышла на Евро
Не обошлось без удачи
Фото - Федерація гандболу України
Сборная Украины в заключительном туре квалификации уступила Фарерским островам (27:35), но пробилась на Евро благодаря рейтингу третьих мест, заняв последнюю проходную строчку.
В квартете 6 "сине-желтые" набрали 4 балла по итогам встреч против Нидерландов (27:35, 39:40), Косово (36:25, 30:31) и Фарер (35:32, 27:35). Национальная команда вошла в топ-10 самых результативных команд отбора (194 гола).
Украина дебютировала на Евро-2000. Это будет уже восьмое участие в континентальном первенстве.
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