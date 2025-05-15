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Харлан поздравила украинцев с Днем вышиванки. Фото
Королева сердец
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила всех с Днем вышиванки и показала свою рубашку. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
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