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Харлан поздравила украинцев с Днем вышиванки. Фото

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Харлан поздравила украинцев с Днем вышиванки. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила всех с Днем вышиванки и показала свою рубашку. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан поздравила украинцев с Днем вышиванки. Фото - изображение 1

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