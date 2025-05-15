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Бывший игрок сборной ЮАР умер в возрасте 38 лет
У спортсмена были проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер сборной ЮАР по регби Корнал Хендрикс ушел из жизни в возрасте 38 лет из-за сердечного приступа, сообщает Reuters.
Хендрикс дебютировал за национальную сборную в тестовых матчах в 2014 году, проведя за нее 12 игр. Он также был частью команды по регби-7, которая триумфовала на Всемирных играх 2013 года и Играх Содружества 2014 года.
В 2015 году из-за проблем с сердцем Хендрикс был вынужден завершить карьеру, но вернулся в регби в 2019 году и продолжал выступать еще пять лет.
"Корнал был игроком, который искренне любил регби. Он упорно работал, но всегда делал это с улыбкой", - отметил президент Федерации регби ЮАР Марк Александер.
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