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Федерация волейбола провела семинар для тренеров: главные темы — прозрачность и противодействие договорным матчам
Семинар собрал ведущих тренеров из разных регионов Украины
Фото: FairSport
В Городке и Хмельницком прошёл Всеукраинский тренерский семинар по волейболу, организованный Федерацией волейбола Украины совместно с Министерством молодёжи и спорта Украины, Национальным олимпийским комитетом, а также при поддержке Благотворительного фонда Favbet Foundation.
Семинар собрал ведущих тренеров из разных регионов Украины и стал важной профессиональной платформой для обсуждения актуальных вызовов в спорте — от современных подходов к подготовке спортсменов и командного взаимодействия до противодействия манипуляциям результатами соревнований.
Одной из ключевых тем мероприятия стала добропорядочность в спорте. В рамках отдельного тематического блока обсуждались вопросы борьбы с договорными матчами, использования инсайдерской информации и важность предотвращения любого влияния на прозрачность соревнований.
В рамках семинара также была представлена инициатива по созданию Сети офицеров по добропорядочности в спортивных федерациях. Такая сеть направлена на формирование системного противодействия манипуляциям, развитие профессиональной компетентности и повышение информированности всех участников спортивного процесса о принципах Fair Play.
Со своей стороны, Министерство молодежи и спорта Украины отметило важность таких мероприятий для формирования нового качества тренерской работы.
Семинар завершился итоговой дискуссией, в ходе которой участники согласовали общее видение дальнейших шагов в построении культуры добропорядочности в волейболе и украинском спорте в целом.
Этот семинар стал ещё одним подтверждением важности системного подхода к формированию культуры добропорядочности в спорте. Ранее подобные мероприятия также проходили при поддержке Favbet Foundation — в частности, встречи с Федерацией хоккея Украины, Федерацией бадминтона Украины, Федерацией волейбола Украины и другими.
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