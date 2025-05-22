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Легендарный 14-кратный чемпион мира по дартсу объявил о завершении карьеры

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Его 40-летнее приключение  в этом виде спорта дошло до своего логического конца

Легендарный 14-кратный чемпион мира по дартсу объявил о завершении карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный 14-кратный чемпион мира по дартсу Фил Тейлор официально объявил о завершении своей карьеры, которая длилась на протяжении 40 лет. За это время 64-летний англичанин выиграл 87 рейтинговых турниров.

Заметим, что Фил Тейлор объявил о завершении профессиональных выступлений еще в 2018 году, однако он продолжал участвовать в выставочных и благотворительных турнирах. Спустя семь лет он окончательно прощается с этим видом спорта.

"После долгой и фантастической карьеры в течение последних 40 лет я объявляю, что с сегодняшнего дня завершаю карьеру в дартсе. Для меня было честью быть частью такого яркого и страстного сообщества. Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку во время этого невероятного путешествия. Ваша поддержка и энтузиазм были движущей силой моего успеха. Я достиг большего, чем я мог себе представить. Еще раз спасибо за все замечательные воспоминания", — приводит слова Фила Тейлора издание Sky Sports.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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