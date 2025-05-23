Харлан показала невероятной красоты снимки из Перу. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Перу и уже успела прикоснуться к прекрасному Тихому океану. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих поделилась памятным фото из Токио