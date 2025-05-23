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Харлан показала невероятной красоты снимки из Перу. Фото

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Харлан показала невероятной красоты снимки из Перу. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Перу и уже успела прикоснуться к прекрасному Тихому океану. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала невероятной красоты снимки из Перу. Фото - изображение 1

Харлан показала невероятной красоты снимки из Перу. Фото - изображение 2

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