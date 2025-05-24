Украинская фехтовальщица Харькова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Китае

Украинская фехтовальщица Влада Харькова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира в Ухе (Китай). Об этом сообщает НОК Украины.

На пути в полуфинал украинка уверенно одолела четырех соперниц: Ян Лей (15:6), Линь Шэнь (13:6), Син Яо (15:6) – все из Китая, а также Марию Ковальчик из Италии (15:10). В полуфинале Влада уступила Александре Луи-Мари из Франции — чемпионке Европы-2023 и серебряному призеру Олимпийских игр-2024 в командной шпаге.

Для победительницы чемпионата Европы-2022 и четвертьфиналистки Игр в Париже Влады Харьковой эта награда стала четвертой в карьере на этапах Кубка мира, но первой в личном первенстве.

Раньше она становилась призером в командных соревнованиях, а ее лучшими личными результатами были 6 место на этапе в Кали (2023) и 8-е — в Эль-Фуджайре (2024).