Гераскевич: С Матвеем Бедным улучшилась работа на международном уровне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сравнил работу с Вадимом Гутцайтом и новым министром спорта Украины Матвеем Бедным.

- У вас был конфликт с Вадимом Гутцайтом. Сейчас на его должности Матвей Бедный. Стала ли лучше коммуникация?

- Коммуникация лучше, и я уже отмечал, что улучшилась работа на международном уровне. Наши представители участвуют в большем количестве международных форумов. Это точно является хорошим знаком. Также министерство сейчас гораздо больше открыто к общению со СМИ, что также является достаточно хорошим знаком.

Но не хватает изменений именно в юридической части министерства и того, как работают именно структуры. Много было обещаний о реформах, а сейчас этого не видно. Те нововведения, которые сейчас внедряются от Укрспортобеспечения, не являются эффективными. Работа этого органа для меня сейчас все уже является абсурдом. Они делают какие-то абсолютно некомпетентные вещи, связанные со спортом. Они перерасходуют государственные средства, и это факты, с которыми мы сталкиваемся в сезоне. Работа должна быть более современной. Это касается отчетных документов, ну абсурдные вещи.

Например, едет авто на сборы и мы переезжаем с места на место - 2000 километров. Сейчас нововведение, что надо указывать углы наклона дороги, качество дорожного покрытия. Это в документах надо официально указывать. Конечно, что это невозможно. Сколько минут машина находилась в пробке. И вот такие вещи подобные. То есть кто это должен делать и каким образом? Ну, неизвестно. Это звучит абсурдно, но это и есть абсурдно, потому что ты не можешь этого делать. Кто-то, возможно, это сдает. Возможно, кто-то просто из головы дописывает, но это не является правильным подходом к работе, - заявил Гераскевич.