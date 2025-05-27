  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 11-е место в командном турнире чемпионата Европы-2025

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 11-е место в командном турнире чемпионата Европы-2025

Другие виды
Обновлено

Команде могла выступить лучше

Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 11-е место в командном турнире чемпионата Европы-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мужская сборная Украины по художественной гимнастике завершила выступление в командном турнире на чемпионате Европы-2025, который проходил в Лейпциге, Германия, заняв 11-е место. Украинская команда, выступавшая в обновленном составе, набрала 235.529 балла.

В составе "сине-желтых" остались лидеры Назар Чепурной и Олег Верняев, которые продолжают представлять Украину на самом высоком уровне.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Золото командного турнира завоевала сборная Великобритании, продемонстрировав впечатляющий результат. Серебряные награды достались команде Швейцарии, а бронзу добыла Италия, замкнув тройку призеров.

По теме
yellow-arrow
Украинские гимнасты вышли в четыре финала на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике
yellow-arrow
Гераскевич: С Матвеем Бедным улучшилась работа на международном уровне
yellow-arrow
Украинская фехтовальщица Харькова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Китае
спортивная гимнастика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
27.05.2025 в 22:59
Яка художня гімнастика!? Адміни, ви свої сторінки хоч якось моніторите?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Зритель (Харьков)
27.05.2025 в 22:59
Яка художня гімнастика!? Адміни, ви свої сторінки хоч якось моніторите?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости