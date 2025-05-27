Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 11-е место в командном турнире чемпионата Европы-2025

Мужская сборная Украины по художественной гимнастике завершила выступление в командном турнире на чемпионате Европы-2025, который проходил в Лейпциге, Германия, заняв 11-е место. Украинская команда, выступавшая в обновленном составе, набрала 235.529 балла.

В составе "сине-желтых" остались лидеры Назар Чепурной и Олег Верняев, которые продолжают представлять Украину на самом высоком уровне.

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Золото командного турнира завоевала сборная Великобритании, продемонстрировав впечатляющий результат. Серебряные награды достались команде Швейцарии, а бронзу добыла Италия, замкнув тройку призеров.