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Украинские гимнасты вышли в четыре финала на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике
Неплохие результаты показали спортсмены
Getty Images/Global Images Ukraine
На чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Лейпциге, Германия, украинские гимнасты получили места в четырех финалах.
Назар Чепурной и Владислав Грико квалифицировались в финал в личном многоборье, который состоится в четверг в 19:30. Чепурной также выступит в финале вольных упражнений в пятницу в 17:00 и в опорном прыжке в субботу в 14:00.
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Олег Верняев, один из лидеров сборной, вышел в финал на параллельных брусьях, который запланирован на субботу в 15:25. Кроме того, Владислав Грико стал первым запасным в упражнениях на перекладине, что дает ему шанс выступить в случае изменений в составе финалистов.
Ранее, мужская сборная Украины заняла 11-е место в командном турнире с результатом 235.529 балла.
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