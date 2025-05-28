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Настоящая команда: Верняев показал фото украинской сборной на ЧЕ-2025
Очень атмосферный автобус
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал командный снимок национального коллектива на чемпионате Европы-2025 в немецком Лейпциге. Соответствующий пост Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.
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