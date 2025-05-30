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Назар Чепурный занял четвертое место в финале вольных упражнений на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике
Украинец продолжит выступления
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский гимнаст Назар Чепурный занял четвертое место в финале вольных упражнений на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Лейпциге, Германия.
Для Чепурного это было первое выступление в финале этой дисциплины на континентальном первенстве, и он остановился всего в 0,8 балла от призовой тройки.
Чемпионом Европы в вольных упражнениях в третий раз подряд стал британец Люк Вайтгауз, набравший 14,500 балла. Серебро и бронзу завоевали представители других стран, опередив украинца.
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