Украинский гимнаст Назар Чепурный занял четвертое место в финале вольных упражнений на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Лейпциге, Германия.

Для Чепурного это было первое выступление в финале этой дисциплины на континентальном первенстве, и он остановился всего в 0,8 балла от призовой тройки.

Чемпионом Европы в вольных упражнениях в третий раз подряд стал британец Люк Вайтгауз, набравший 14,500 балла. Серебро и бронзу завоевали представители других стран, опередив украинца.