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Сборная Украины по волейболу без шансов проиграла Германии во втором матче Silesia Cup

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Команда не смогла навязать свою игру

Сборная Украины по волейболу без шансов проиграла Германии во втором матче Silesia Cup

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская национальная команда Украины проиграла второй матч Silesia Cup. После стартовой победы над поляками сегодня наши волейболисты уступили немцам.

Украина - Германия - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Рауль Лосано полностью изменил состав и либеро после матча против поляков. Только трое игроков выходили на замены. Основной целью этого матча была проверка всех исполнителей перед стартом Лиги наций.

Заключительный матч Silesia Cup украинцы сыграют завтра, 31 мая.

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