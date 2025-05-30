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Михаил Кохан взял золото на этапе Континентального тура в Быгдоще

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Украинец выступил идеально

Михаил Кохан взял золото на этапе Континентального тура в Быгдоще

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Михаил Кохан завоевал "золото" на этапе Континентального тура в польском Быгдоще.

В лучшей пятой попытке украинец показал результат 79,84 метра и опередил на подиуме немца Мерлина Гуммеля с действующим вице-чемпионом Европы Бенце Халашем.

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Стоит отметить, что эта победа стала четвертой на международных соревнованиях в этом году. Рекордом сезона остаются апрельские 80,73 метра в Анталии.

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Михаил Кохан
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