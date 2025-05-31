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Харлан показала поклонникам фото монументального Рима
Очень атмосферные снимки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из Рима, где она отдыхает вместе со своей сестрой Татьяной. Соответствующие фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
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