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Харлан показала поклонникам фото монументального Рима

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Харлан показала поклонникам фото монументального Рима

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из Рима, где она отдыхает вместе со своей сестрой Татьяной. Соответствующие фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

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