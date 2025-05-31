Украина завоевала три медали в первый день ЧЕ-2025 по параакадемической гребле

Украинская команда по параакадемической гребле завоевала три награды в первый день ЧЕ-2025. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Анна Шеремет стала победительницей соревнований в одиночках (класс PR1). Это первая в карьере победа Шеремет на Евро.

Роман Полянский стал серебряным призером в одиночках (класс PR1), а Дарья Котик и Станислав Самолюк – бронзовыми медалистами в миксте парных двоек (класс PR3).

В первый день финалов Евро по академической гребле у Украины будет еще один шанс завоевать награду: в соревнованиях мужских четверок.