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Украина завоевала три медали в первый день ЧЕ-2025 по параакадемической гребле
Отличные результаты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская команда по параакадемической гребле завоевала три награды в первый день ЧЕ-2025. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Анна Шеремет стала победительницей соревнований в одиночках (класс PR1). Это первая в карьере победа Шеремет на Евро.
Роман Полянский стал серебряным призером в одиночках (класс PR1), а Дарья Котик и Станислав Самолюк – бронзовыми медалистами в миксте парных двоек (класс PR3).
В первый день финалов Евро по академической гребле у Украины будет еще один шанс завоевать награду: в соревнованиях мужских четверок.
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