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Чепурный взял бронзу чемпионата Европы-2025 в опорном прыжке
Наконец-то медаль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025. Наш спортсмен замкнул ТОП-3 в дисциплине "опорный прыжок".
ЧЕ-2025 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок
1. Артур Давтян (Армения) – 14.799
2. Джейк Джерман (Великобритания) – 14.733
3. Назар Чепурный (Украина) - 14.583
Эта награда стала первой для украинской команды на турнире. Чепурный в свой актив записал вторую медаль континентального первенства (в прошлом году Назар также завоевал бронзу).
В 15:35 в финале параллельных брусьев выступит Олег Верняев.
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