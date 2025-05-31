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Чепурный взял бронзу чемпионата Европы-2025 в опорном прыжке

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Наконец-то медаль

Чепурный взял бронзу чемпионата Европы-2025 в опорном прыжке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025. Наш спортсмен замкнул ТОП-3 в дисциплине "опорный прыжок".

ЧЕ-2025 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок

1. Артур Давтян (Армения) – 14.799

2. Джейк Джерман (Великобритания) – 14.733

3. Назар Чепурный (Украина) - 14.583

Эта награда стала первой для украинской команды на турнире. Чепурный в свой актив записал вторую медаль континентального первенства (в прошлом году Назар также завоевал бронзу).

В 15:35 в финале параллельных брусьев выступит Олег Верняев.

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