Чепурный взял бронзу чемпионата Европы-2025 в опорном прыжке

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025. Наш спортсмен замкнул ТОП-3 в дисциплине "опорный прыжок".

ЧЕ-2025 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок

1. Артур Давтян (Армения) – 14.799

2. Джейк Джерман (Великобритания) – 14.733

3. Назар Чепурный (Украина) - 14.583

Эта награда стала первой для украинской команды на турнире. Чепурный в свой актив записал вторую медаль континентального первенства (в прошлом году Назар также завоевал бронзу).

В 15:35 в финале параллельных брусьев выступит Олег Верняев.