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Мужская сборная Украины по волейболу победой завершила выступление в товарищеском турнире. Впереди дебют в Лиге наций

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Подготовка к старту ЛН будет проходить на позитиве

Мужская сборная Украины по волейболу победой завершила выступление в товарищеском турнире. Впереди дебют в Лиге наций

Фото - Збірна України з волейболу. CEV

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Национальная команда Украины завоевала викторию в третьей встрече на международном турнире по волейболу Silesia Cup. "Сине-желтые" победили Болгарию со счетом 3:1, хотя соперник выиграл первую партию (22:25, 25:21, 25:21, 25:18).

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Это был последний поединок на товарищеских соревнованиях. В предыдущих матчах коллектив оформил волевую викторию над Польшей (3:2) и без шансов уступил Германии (0:3).

Теперь сборная будет готовиться к дебюту в Лиге наций. Первая встреча состоится 11 июня против США.

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сборная Украины по волейболу
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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