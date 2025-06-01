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Верняев: Мы не сдаемся и продолжаем работать дальше
Только так
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев поделился впечатлениями от чемпионата Европы-2025. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Ну что, Европа 2025 года завершилась. К сожалению, чуда не произошло — не удалось завоевать медаль.
Более подробно о чемпионате, возможно, расскажу позже.
Благодарю вас за поддержку. Все знают, как сейчас непросто в мужской спортивной гимнастике, но мы не сдаемся и продолжаем работать дальше."
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