  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан: Это был очень классный римский уик-энд. Фото

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан: Это был очень классный римский уик-энд. Фото

Другие виды

Яркие воспоминания

Харлан: Это был очень классный римский уик-энд. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из Рима, где она отдыхает вместе со своей сестрой Татьяной. Соответствующие фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика показала самые лучшие мгновения весны. Фото

По теме
yellow-arrow
Верняев: Мы не сдаемся и продолжаем работать дальше
yellow-arrow
Мужская сборная Украины по волейболу победой завершила выступление в товарищеском турнире. Впереди дебют в Лиге наций
yellow-arrow
Чепурный взял бронзу чемпионата Европы-2025 в опорном прыжке
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости