Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась в тренировочный процесс после паузы – по завершению ОИ-2024 в Париже Ольга решила немного отдохнуть. Соответствующий снимок Харлан разместила на своей официальной странице в Instagram.

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