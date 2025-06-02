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Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс. Фото
Удачного возвращения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась в тренировочный процесс после паузы – по завершению ОИ-2024 в Париже Ольга решила немного отдохнуть. Соответствующий снимок Харлан разместила на своей официальной странице в Instagram.
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