Харлан потролила цены на известный летний деликатес в Италии. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Девушка показала цены на черешню в Италии. В гривневом эквиваленте такой летний деликатес стоит около 500 гривен. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Цуренко перенесла операцию на правой руке.