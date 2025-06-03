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Харлан потролила цены на известный летний деликатес в Италии. Фото
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Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Девушка показала цены на черешню в Италии. В гривневом эквиваленте такой летний деликатес стоит около 500 гривен. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Цуренко
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