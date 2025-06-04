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Лучшая команда: Харлан показала атмосферные фото национальной сборной
Олимпийские чемпионки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, шестикратный призер ОИ Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала атмосферную фотосессию национальной команды в составе Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой. Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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