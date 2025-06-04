  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Лучшая команда: Харлан показала атмосферные фото национальной сборной

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшая команда: Харлан показала атмосферные фото национальной сборной

Другие виды
Обновлено

Олимпийские чемпионки

Лучшая команда: Харлан показала атмосферные фото национальной сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, шестикратный призер ОИ Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала атмосферную фотосессию национальной команды в составе Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой. Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025.

По теме
yellow-arrow
Харлан потролила цены на известный летний деликатес в Италии. Фото
yellow-arrow
Чемпионат Украины-2025 по фехтованию при поддержке FAVBET: итоги главного национального старта сезона
yellow-arrow
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости