Лучшая команда: Харлан показала атмосферные фото национальной сборной

Украинская фехтовальщица, шестикратный призер ОИ Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала атмосферную фотосессию национальной команды в составе Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой. Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала самые яркие моменты из Roland Garros-2025.