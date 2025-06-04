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Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы-2025
Это первая в истории Украины золотая медаль на уровне юниорок в групповом многоборье на чемпионате Европы
suspilne.media
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "золото" на чемпионате Европы 2025 года в Таллинне. Эта знаковая победа была одержана в первый день соревнований среди юниорок.
В состав команды вошли: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.
Это первая в истории Украины золотая медаль на уровне юниорок в групповом многоборье на Чемпионате Европы. Украинские гимнастки завоевали ее по результатам двух квалификационных этапов, которые одновременно служили финалом многоборья.
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