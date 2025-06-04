Украина завоевала первую медаль на Чемпионате Европы 2025 по артистическому плаванию. ВИДЕО выступления

Украина завоевала первую медаль на Чемпионате Европы 2025 по артистическому плаванию.

В составе национальной команды выступали Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Александра Горецкая, Алиса Кулик, Ульяна Гринишина, Елизавета Лымарь, Мария Гринишина и Дарья Принько

За свое выступление украинки получили 266.2233 балла. За исполнение судьи поставили 157.9233 балла, артистичность оценили в 108.3 балла.

Спортсменки заняли второе место, после испанок на турнире. Примечательно, что до выступления испанской команды, украинская была на вершине.

ТОП-3 технической программы на Евро-2025:

Испания - 290.3810 балла

Украина - 266.2233

Франция - 265.7233

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Благодаря награде украинки поднялись на шестое место в медальном зачете чемпионата.