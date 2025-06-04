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Украина завоевала первую медаль на Чемпионате Европы 2025 по артистическому плаванию. ВИДЕО выступления
Наши девушки молодцы!
Фото - Ukrainian synchronized swimming
Украина завоевала первую медаль на Чемпионате Европы 2025 по артистическому плаванию.
В составе национальной команды выступали Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Александра Горецкая, Алиса Кулик, Ульяна Гринишина, Елизавета Лымарь, Мария Гринишина и Дарья Принько
За свое выступление украинки получили 266.2233 балла. За исполнение судьи поставили 157.9233 балла, артистичность оценили в 108.3 балла.
Спортсменки заняли второе место, после испанок на турнире. Примечательно, что до выступления испанской команды, украинская была на вершине.
ТОП-3 технической программы на Евро-2025:
- Испания - 290.3810 балла
- Украина - 266.2233
- Франция - 265.7233
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Благодаря награде украинки поднялись на шестое место в медальном зачете чемпионата.
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