Впервые в истории. Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали

Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали.

Для Александры Горецкой, Марии Гринишиной, Ульяны Гринишиной, Алисы Кулик, Елизаветы Лымарь и Дарьи Принько серебро из Фуншала стало дебютным в карьере.

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина уже имеют в своем активе награды с континентального первенства. Они заработали золото акробатической группы на этапе Кубка мира.

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Напомним, что сборная Украины по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе Евро-2025.