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Впервые в истории. Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали
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Фото - Федерація синхронного плавання України
Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали.
Для Александры Горецкой, Марии Гринишиной, Ульяны Гринишиной, Алисы Кулик, Елизаветы Лымарь и Дарьи Принько серебро из Фуншала стало дебютным в карьере.
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина уже имеют в своем активе награды с континентального первенства. Они заработали золото акробатической группы на этапе Кубка мира.
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Напомним, что сборная Украины по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе Евро-2025.
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