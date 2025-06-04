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Впервые в истории. Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали

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Впервые в истории. Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали

Фото - Федерація синхронного плавання України

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Шесть девушек сборной Украины по синхронному плаванию получили дебютные медали.

Для Александры Горецкой, Марии Гринишиной, Ульяны Гринишиной, Алисы Кулик, Елизаветы Лымарь и Дарьи Принько серебро из Фуншала стало дебютным в карьере.

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина уже имеют в своем активе награды с континентального первенства. Они заработали золото акробатической группы на этапе Кубка мира.

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Напомним, что сборная Украины по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе Евро-2025.

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Источник:
Федерація синхронного плавання України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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