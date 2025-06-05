Харлан раскритиковала FIE за одиозное решение по поводу россиянки

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан раскритиковала решение FIE по включению в список кандидатов в комиссию спортсменов россиянки Софии Великой.

"Украина каждый день сражается с российским террором! В то же время, FIE позволила не нейтральной российской спортсменке быть кандидатом в комиссию спортсменов" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.