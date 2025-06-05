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Харлан раскритиковала FIE за одиозное решение по поводу россиянки

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Полный позор

Харлан раскритиковала FIE за одиозное решение по поводу россиянки

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан раскритиковала решение FIE по включению в список кандидатов в комиссию спортсменов россиянки Софии Великой.

"Украина каждый день сражается с российским террором! В то же время, FIE позволила не нейтральной российской спортсменке быть кандидатом в комиссию спортсменов" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.

Харлан раскритиковала FIE за одиозное решение по поводу россиянки - изображение 1

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