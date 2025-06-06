Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан – об обстреле россиян: Их месть – это убийства и терроризирование наших мирных жителей
Совершенно точно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на варварский обстрел украинских городов этой ночью со стороны террористической россии.
"Их месть – это убийства и терроризирование наших мирных жителей. Это их лицо и душа.
Сегодняшняя ночь в Украине была ужасающей. Одна из многих.
Тем временем русские спортсмены играют роль жертвы. Как несправедливо для них не соревноваться или соревноваться без национальной символики.
У каждого есть ответственность. Каждый человек там.
Международное сообщество должно это понять" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Харлан потролила цены на известный летний деликатес в Италии. Фото
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты