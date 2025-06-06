Харлан – об обстреле россиян: Их месть – это убийства и терроризирование наших мирных жителей

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на варварский обстрел украинских городов этой ночью со стороны террористической россии.

"Их месть – это убийства и терроризирование наших мирных жителей. Это их лицо и душа.

Сегодняшняя ночь в Украине была ужасающей. Одна из многих.

Тем временем русские спортсмены играют роль жертвы. Как несправедливо для них не соревноваться или соревноваться без национальной символики.

У каждого есть ответственность. Каждый человек там.

Международное сообщество должно это понять" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.