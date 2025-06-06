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Украина будет представлена в пяти личных финалах чемпионата Европы по художественной гимнастике

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Онофрийчук показала хороший результат

Украина будет представлена в пяти личных финалах чемпионата Европы по художественной гимнастике

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по художественной гимнастике добилась впечатляющих результатов на чемпионате Европы 2025 года, обеспечив себе представительство во всех пяти личных финалах. Во второй день квалификаций Таисия Онофрийчук заняла второе место в упражнении с лентой, подтвердив свой высокий уровень. Полина Карика, в свою очередь, с седьмым результатом отобралась в финал с булавами.

Обе гимнастки также выступят в финале личного многоборья. Онофрийчук возглавила квалификацию по сумме трех лучших выступлений, тогда как Карика вошла в топ-10, заняв десятое место.

Личные финалы чемпионата Европы начнутся в субботу, 7 июня, с многоборья с участием двух украинок.

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Источник:
Суспільне:Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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