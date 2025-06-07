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Первое за 28 лет золото. Украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гордость!
Украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике.
17-летняя Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Украинка набрала 117.800 балла и опередила Стиляну Николову из Болгарии, у которой 116.700 баллов.
В финал кроме Онофрийчук квалифицировалась и Полина Карика. Гимнастка по результатам замкнула ТОП-10 с набранными 109.950 балла
Призовые места финала:
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 117.800 балла
- Стиляна Николова (Болгария) - 116.700 баллов
- Дарья Варфоломеева (Германия) - 115.150 баллов
Отметим, что это второе выступление Таисии Онофрийчук на Чемпионате Европы. На дебютном Евро спортсменка также прошла в финал, но заняла девятое место.
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