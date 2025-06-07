Первое за 28 лет золото. Украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Гордость!

Украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

17-летняя Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Украинка набрала 117.800 балла и опередила Стиляну Николову из Болгарии, у которой 116.700 баллов.

В финал кроме Онофрийчук квалифицировалась и Полина Карика. Гимнастка по результатам замкнула ТОП-10 с набранными 109.950 балла

Призовые места финала:

Таисия Онофрийчук (Украина) - 117.800 балла Стиляна Николова (Болгария) - 116.700 баллов Дарья Варфоломеева (Германия) - 115.150 баллов

Отметим, что это второе выступление Таисии Онофрийчук на Чемпионате Европы. На дебютном Евро спортсменка также прошла в финал, но заняла девятое место.