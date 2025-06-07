Украина одержала четвертую победу в женской Золотой Евролиге по волейболу.

Наша сборная встречалась со Словенией, которая в двух турах не уступала. Украина тоже набрала максимум баллов.

Все три сета украинские волейболистки выиграли. Первый закончился со счетом 25:23, второй - 25:16, третий сет сборная Украины выиграла со счетом 25:22.

Словения впервые проиграла и осталась с 6-ю баллами на пятом месте турнирной таблицы. Украина возглавляет группу с 12-ю баллами.

На втором месте женская сборная Венгрии, у которой 7 набранных баллов за 4 игры.

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Следующий матч сборная Украины проведет против сборной Швеции 13 июня. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.