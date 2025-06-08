Были близки к золоту. Украина выиграла серебро ЧЕ по художественной гимнастике в командном первенстве

Сборная Украины заняла второе место в соревнованиях командного первенства на чемпионате Европы-2025 по результатам квалификации в групповых упражнениях.

Учитывались все выступления спортсменов в личных и групповых соревнованиях среди взрослых. В зачет вошли оценки квалификаций за 8 индивидуальных выступлений и два групповых. По итогам личных квалификаций Украина набрала 226.300 баллов (117.950 принесла Таисия Онофрийчук, а 108.350 – Полина Карика).

Украина занимала промежуточное третье место, но групповые упражнения улучшили результат до 271.300 баллов. "Сине-желтые" поднялась на второе место и завоевали "серебро" командного первенства. На первой позиции итальянские спортсмены, опередившие Украину всего 2.550 пунктов.