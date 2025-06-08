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Минимально уступила второе место. Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике
Главное, с медалью
Фото - Українська федерація гімнастики
Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике.
Украинская спортсменка получила "бронзу" за упражнения с лентой. Спортсменка получила 29,500 балла. Разница со вторым местом составила 0,050 балла
Отметим, что это пятая медаль для Онофрийчук:
- "золото" гимнастка получила в личном многоборье;
- "серебро" за индивидуальные упражнения с булавами и в сборной Украины;
- "бронзу" Онофрийчук получила за упражнения с обручем.
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В воскресенье 8 июня состоится еще один финал с участием сборной Украины - групповые выступления с тремя мячами и двумя обручами.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
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