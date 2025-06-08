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Минимально уступила второе место. Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике

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Минимально уступила второе место. Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике

Фото - Українська федерація гімнастики

Новина українською

Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике.

Украинская спортсменка получила "бронзу" за упражнения с лентой. Спортсменка получила 29,500 балла. Разница со вторым местом составила 0,050 балла

Отметим, что это пятая медаль для Онофрийчук:

  • "золото" гимнастка получила в личном многоборье;
  • "серебро" за индивидуальные упражнения с булавами и в сборной Украины;
  • "бронзу" Онофрийчук получила за упражнения с обручем.

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В воскресенье 8 июня состоится еще один финал с участием сборной Украины - групповые выступления с тремя мячами и двумя обручами.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
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